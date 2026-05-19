Giappone | Pil gennaio-marzo +0,5% annualizzato +2,1%

L’economia giapponese ha registrato una crescita del 0,5% nel trimestre gennaio-marzo, con un aumento annualizzato del 2,1%, secondo i dati ufficiali pubblicati dal governo martedì. Questo risultato si verifica in un contesto di aumento dei prezzi dell’energia causato dal conflitto in Iran, che non ha impedito un progresso economico nel Paese. I numeri indicano che l’economia ha continuato a espandersi nel primo trimestre dell’anno, mantenendo una certa stabilità nonostante le tensioni sui mercati energetici.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Tokyo (Giappone), 19 mag. (LaPresseAP) – L’economia giapponese è cresciuta a un tasso annualizzato del 2,1% nel trimestre gennaio-marzo, ha annunciato martedì il governo, dimostrando la sua resilienza nonostante l’aumento dei prezzi dell’energia dovuto alla guerra in Iran. 1905 – Due donne uccise nel Napoletano – Israele intercetta la Flotilla al largo di Cipro – Juventus, tutti sotto accusa New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong . 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Giappone: Pil gennaio-marzo +0,5%, annualizzato +2,1% ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Giappone, Pil sopra le attese: cresce il +2,1% tra rischi energetici? Punti chiave Come influenzerà la chiusura dello Stretto di Hormuz i consumi privati? Perché l'impennata del petrolio minaccia la crescita del PIL... Trenord: tra gennaio e marzo puntuale l'84% delle corseFra gennaio e marzo 2026 in Lombardia sono circolati 204 mila treni del servizio ferroviario regionale, su cui hanno viaggiato 55 milioni di... Giappone, Pil gennaio-marzo +0,5%, annualizzato +2,1%L'economia giapponese ha registrato una crescita per il secondo trimestre consecutivo nei primi tre mesi dell'anno, in una fase precedente all'acuirsi delle tensioni in Medio Oriente e al conseguente ... ansa.it Giappone, Pil Q1 2026: crescita oltre le attese (+0,5%)Il Pil giapponese cresce dello 0,5% nel primo trimestre, superando le previsioni degli analisti per il secondo periodo consecutivo ... it.blastingnews.com