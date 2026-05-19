Sabato 9 maggio, il cantautore romano Giancane è stato investito da un’auto in via del Circo Massimo a Roma. L’incidente ha coinvolto una vettura in transito, senza coinvolgimento di altri mezzi o persone. Attualmente non si conoscono dettagli sulle condizioni di salute dell’artista. La notizia ha suscitato attenzione tra i fan e sui social, mentre le autorità stanno indagando sulle dinamiche dell’accaduto. La situazione potrebbe influire sulla programmazione dei prossimi concerti già pianificati.

Sabato 9 maggio, il cantautore romano Giancane è stato investito da un’auto a Roma, in via del Circo Massimo. Un incidente che avrebbe potuto avere conseguenze ben più gravi, ma che comunque segnerà temporaneamente la sua attività musicale. Giancarlo Barbati Bonanni, questo il nome all’anagrafe, ha riportato un serio infortunio alla mano sinistra: gli è saltata una falange dell’anulare, proprio quel dito indispensabile per chi suona la chitarra. A raccontare l’accaduto è stato lo stesso artista attraverso un video pubblicato sui social network, un messaggio necessario per placare le voci che stavano circolando nella Capitale. Roma è un grande paese, come ha detto lui stesso, e le notizie viaggiano velocemente, spesso distorcendosi lungo il percorso. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Giancane investito a Roma: il problema alla mano cambia i prossimi concerti (ma poteva andare peggio)

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