Gialappa Show chiude con il ritorno di Paolantoni dopo 30 anni riecco il personaggio storico di Robertino

Il Gialappa Show si conclude con un episodio speciale che vede il ritorno di Francesco Paolantoni, dopo trent’anni, nel personaggio di Robertino. La puntata di chiusura della settima stagione di Tv8 propone una reunion del personaggio storico dell’attore, che non appariva nel programma da molto tempo. La presenza di Paolantoni e di Robertino rappresenta un momento di richiamo per i fan e segna la conclusione di questa edizione televisiva.

Il personaggio storico di Francesco Paolantoni torna per la puntata di chiusura della settima stagione del programma di Tv8. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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