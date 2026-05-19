Già scappa con un’altra Uomini e Donne lei impietrita al centro dello studio

Da caffeinamagazine.it 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante la registrazione più recente di Uomini e Donne, si sono riaccese le tensioni tra i protagonisti del trono Over. La donna presente nello studio si è trovata al centro di discussioni quando è stato riferito che un uomo con cui aveva instaurato un legame aveva già iniziato una relazione con un'altra persona. La scena si è conclusa con la donna rimasta impietrita, mentre le conversazioni tra i presenti si sono fatte più intense. La puntata ha mostrato come le conoscenze interrotte siano diventate nuovamente un punto focale della trasmissione.

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Il ritorno in studio a Uomini e Donne riaccende immediatamente le tensioni del trono Over, dove alcune conoscenze lasciate in sospeso durante la pausa tornano a occupare il centro della scena. Tra messaggi mai chiariti e parole rimaste a metà, i protagonisti si ritrovano faccia a faccia con un carico emotivo tutt’altro che leggero, pronti a raccontare cosa è accaduto lontano dalle telecamere. >> “Ma sono pidocchi”. Grande Fratello Vip, concorrenti nel panico: “Guarda che roba” Nei giorni senza registrazioni, infatti, non sono mancati contatti e confronti, spesso tutt’altro che sereni. Proprio da lì nasce un nuovo scontro, con accuse reciproche e un clima sempre più teso che porta uno dei due a dichiararsi ormai stanco di certi atteggiamenti “da maestrina”. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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