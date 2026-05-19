Già scappa con un’altra Uomini e Donne lei impietrita al centro dello studio

Da caffeinamagazine.it 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante la registrazione più recente di Uomini e Donne, il pubblico ha assistito a un momento di forte tensione nel trono Over. Una donna si è trovata al centro dello studio, visibilmente colpita da notizie che riguardano il suo uomo, il quale avrebbe lasciato la sua compagnia per un’altra. Le scene si sono susseguite con un ritorno alle dinamiche di conoscenza interrotte prima della pausa, riaccendendo le discussioni tra i partecipanti presenti.

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Il ritorno in studio a Uomini e Donne riaccende immediatamente le tensioni del trono Over, dove alcune conoscenze lasciate in sospeso durante la pausa tornano a occupare il centro della scena. Tra messaggi mai chiariti e parole rimaste a metà, i protagonisti si ritrovano faccia a faccia con un carico emotivo tutt’altro che leggero, pronti a raccontare cosa è accaduto lontano dalle telecamere. >> “Ma sono pidocchi”. Grande Fratello Vip, concorrenti nel panico: “Guarda che roba” Nei giorni senza registrazioni, infatti, non sono mancati contatti e confronti, spesso tutt’altro che sereni. Proprio da lì nasce un nuovo scontro, con accuse reciproche e un clima sempre più teso che porta uno dei due a dichiararsi ormai stanco di certi atteggiamenti “da maestrina”. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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