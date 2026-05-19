GF Vip stasera la finale | Ecco chi può davvero vincere
Stasera si svolge la finale della diciannovesima edizione del Grande Fratello Vip, in onda in prima serata su Canale 5. La trasmissione è condotta da Ilary Blasi, con Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli presenti in studio. La serata segna la conclusione del reality show, che ha visto numerosi concorrenti affrontare diverse prove e sfide durante il percorso. La finale determina il vincitore tra i finalisti ancora in gioco, con il pubblico chiamato a esprimere la propria preferenza.
È arrivato il giorno della finale di Grande Fratello Vip. Questa sera, martedì 19 maggio, in prima serata su Canale 5, si chiuderà l’edizione del reality condotto da Ilary Blasi, affiancata in studio da Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli. La serata si aprirà con una speciale esibizione che coinvolgerà la conduttrice, alcuni ex concorrenti e il corpo di ballo del programma. Spazio anche all’ultima sfida artistica all’interno della Casa, con una performance che ripercorrerà i momenti coreografici più rappresentativi dell’intera stagione. Nel corso della diretta non mancheranno momenti dedicati alle emozioni e ai ricordi. I concorrenti avranno la possibilità di rivedere i passaggi più significativi della loro esperienza e di riabbracciare i propri familiari dopo mesi trascorsi nella Casa. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
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