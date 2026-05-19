GF Vip Sondaggi Todaro sfida Renato al televoto | chi conquista la finale
Nel corso della fase finale del Grande Fratello Vip, il televoto è diventato il protagonista principale. Raimondo Todaro e Renato Biancardi sono i due concorrenti in lizza per l’ultimo posto disponibile per la finale. La sfida tra i due si svolgerà attraverso il voto degli spettatori, che decreterà chi avanzerà e chi dovrà abbandonare il percorso. La decisione finale sarà comunicata nelle prossime ore, segnando un passaggio importante nel corso del programma.
Il televoto del Grande Fratello Vip entra nella fase decisiva: Raimondo Todaro e Renato Biancardi si sfidano per l'ultimo posto in finale. I sondaggi online mostrano una gara apertissima fino all'ultimo voto. Questa sera, martedì 19 maggio, si conclude l'ottava edizione del Grande Fratello Vip. Il primo atto della finale sarà proprio la chiusura del televoto aperto lunedì scorso, che sta decidendo il sesto finalista ufficiale del reality. In queste ore il pubblico è chiamato a scegliere tra due concorrenti rimasti in bilico: Raimondo Todaro e Renato Biancardi. L'esito del voto potrebbe cambiare fino all'ultimo momento, rendendo la sfida ancora più incerta. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
GF Vip Le Quote dei Favoriti per la Vittoria
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