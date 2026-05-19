GF Vip Sondaggi Todaro sfida Renato al televoto | chi conquista la finale

Nel corso della fase finale del Grande Fratello Vip, il televoto è diventato il protagonista principale. Raimondo Todaro e Renato Biancardi sono i due concorrenti in lizza per l’ultimo posto disponibile per la finale. La sfida tra i due si svolgerà attraverso il voto degli spettatori, che decreterà chi avanzerà e chi dovrà abbandonare il percorso. La decisione finale sarà comunicata nelle prossime ore, segnando un passaggio importante nel corso del programma.

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