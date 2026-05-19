GF Vip Renato Biancardi crolla a poche ore dalla finale e si chiude in bagno

Da dilei.it 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A poche ore dalla finale del Grande Fratello Vip, i concorrenti si trovano in un clima di grande tensione. Le discussioni si sono intensificate negli ultimi giorni, portando a numerosi scontri tra i partecipanti. In particolare, uno dei concorrenti ha mostrato segni di forte stress, tanto da crollare emotivamente e chiudersi in bagno. La situazione all’interno della casa si fa sempre più difficile mentre l’attenzione si concentra sugli ultimi sviluppi prima dell’atto conclusivo.

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A poche ore della finale gli animi nella casa del Grande Fratello Vip sono sempre più agitati. Discussioni e liti ormai sono all’ordine del giorno e la tensione è alle stelle. L’ultimo a crollare è stato Renato Biancardi, ferito dai giudizi degli altri concorrenti e preoccupato per ciò che potrebbe pensare il pubblico di lui, anche riguardo alla storia con Lucia Ilardo. Renato Biancardi crolla e si chiude nel bagno del GF Vip. Tutto è iniziato quando un aereo con uno striscione ha sorvolato la casa del Grande Fratello Vip. Lo striscione riportava una chiara frecciatina nei confronti di Renato Biancardi e un messaggio per Lucia Ilardo. “Lu, più uomini come Raul, meno attori”, recitava la scritta. 🔗 Leggi su Dilei.it

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