GF Vip Lucia confida un segreto a Raul Lucarelli | Magari lo vuoi rivedere come un tr*mbamico

Nella serata di apertura della finale del Grande Fratello Vip, la conduttrice ha introdotto lo spettacolo con un'esibizione insieme a ballerini ed ex concorrenti. Poco dopo, si è verificata una discussione tra alcuni partecipanti. Durante la puntata, Lucia ha confidato un segreto a Raul, mentre Lucarelli ha commentato ironicamente la situazione, suggerendo che qualcuno potrebbe volerlo rivedere come un amico molto particolare. La serata ha mostrato un inizio movimentato, con diversi momenti di tensione tra i concorrenti.

La finale del Grande Fratello Vip è partita col botto. Prima lo show e l'esibizione di Ilary Blasi con i ballerini e gli ex concorrenti, poi subito la prima discussione. Protagonisti Renato Biancardi, Raul Dumitras e Lucia Ilardo. Tutto sarebbe partito da una battuta di Raul, che avrebbe fatto un. 🔗 Leggi su Today.it

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