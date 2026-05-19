GF VIP LA FINALE | ILARY BLASI TRA UN’ESIBIZIONE CHOC E LA BATTAGLIA DEI TALENTI

Martedì 19 maggio, su Canale 5, va in onda la finale del “Grande Fratello Vip”, condotta da Ilary Blasi. Durante l’episodio, la conduttrice si esibirà in una performance inaspettata, mentre si svolgerà anche una competizione tra diversi talenti. La serata promette di essere ricca di momenti sorprendenti e di scontri tra i partecipanti che hanno animato questa edizione del reality. La puntata rappresenta il momento conclusivo del programma, che ha tenuto alta l’attenzione del pubblico nelle ultime settimane.

Martedì 19 maggio, in prima serata su Canale 5, nuovo appuntamento con “ Grande Fratello Vip ”, il reality show condotto da Ilary Blasi. Con lei, in studio, Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli. La serata finale di GF Vip si aprirà con un’esibizione eccezionale: Ilary Blasi, gli ex concorrenti e il corpo di ballo daranno vita a una sigla memorabile che. però, vedrà l’incursione di una coreografa dal “ tecnicismo centrale ”. La Casa risponderà con l’ultima battaglia dei talenti: dopo settimane di scontri per la coreografia più bella, stasera un’esibizione che metterà insieme i momenti di ballo più iconici di tutta l’edizione. Alla finale sono arrivati in sette tra finalisti già decorati e aspiranti tali: infatti, due di loro, Renato Biancardi e Raimondo Todaro, sono al televoto. 🔗 Leggi su Bubinoblog

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