Martedì 19 maggio, in prima serata su Canale 5, andrà in onda la finale del Grande Fratello Vip, condotta da Ilary Blasi. Durante l’episodio, ci saranno momenti di intrattenimento e alcune esibizioni, tra cui una performance considerata “choc”. La serata vedrà anche lo svolgimento di una battaglia tra alcuni talenti, che si sfideranno in diverse prove. La finale segna la conclusione di questa edizione del reality, con i concorrenti ormai prossimi a conoscere il loro destino.

Martedì 19 maggio, in prima serata su Canale 5, nuovo appuntamento con “ Grande Fratello Vip ”, il reality show condotto da Ilary Blasi. Con lei, in studio, Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli. La serata finale di GF Vip si aprirà con un’esibizione eccezionale: Ilary Blasi, gli ex concorrenti e il corpo di ballo daranno vita a una sigla memorabile che. però, vedrà l’incursione di una coreografa dal “ tecnicismo centrale ”. La Casa risponderà con l’ultima battaglia dei talenti: dopo settimane di scontri per la coreografia più bella, stasera un’esibizione che metterà insieme i momenti di ballo più iconici di tutta l’edizione. Alla finale sono arrivati in sette tra finalisti già decorati e aspiranti tali: infatti, due di loro, Renato Biancardi e Raimondo Todaro, sono al televoto. 🔗 Leggi su Bubinoblog

© Bubinoblog - GF VIP, LA FINALE: ILARY BLASI TRA UNA ESIBIZIONE CHOC E LA BATTAGLIA DEI TALENTI

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