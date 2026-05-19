Un ex partecipante del Grande Fratello Vip ha parlato di Antonella Elia, sottolineando che non risparmia nessuno e che lui è stato l’unico a saperla gestire. La sua presenza nel reality ha attirato l’attenzione, portando Antonella Elia a diventare la prima finalista del programma. La sua partecipazione ha coinvolto il pubblico, mentre l’ex gieffino ha commentato il suo atteggiamento durante il percorso. Le dinamiche tra i concorrenti sono state spesso al centro delle discussioni tra gli spettatori.

Il nuovo percorso di Antonella Elia al Grande Fratello Vip è stato molto apprezzato dai telespettatori, infatti è stata la prima finalista del reality. In passato aveva già partecipato al reality, in un'intervista rilasciata al settimanale Mio un ex gieffino che partecipò alla sua stessa edizione si è lasciato sfuggire alcune rivelazioni sulla showgirl. Di chi si tratta? Di Aristide Malnati. Tra le varie cose ha svelato: "Antonella è un mondo a parte, fa del confronto serrato la sua cifra comunicativa, non risparmia nessuno". Loro erano riusciti ad instaurare un bel rapporto nella casa più spiata dagli italiani, a detta sua è stato forse l'unico a saperla prendere, a limitare il suo impeto e a stimolare la sua dolcezza. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - GF Vip, ex gieffino parla di Antonella Elia: “Non risparmia nessuno, sono stato l’unico a saperla prendere”

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