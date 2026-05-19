GF Vip Aristide Malnati su Antonella Elia svela | Forse sono stato l’unico a saperla prendere

Durante un'intervista, Aristide Malnati ha ricordato il suo percorso nel reality show e ha commentato la relazione con Antonella Elia. Ha detto di aver cercato di capire il suo atteggiamento e ha affermato di essere stato forse l’unico a riuscire a gestirla in modo diverso rispetto agli altri concorrenti. Malnati ha anche parlato di alcuni momenti condivisi con la gieffina, senza entrare in dettagli specifici. La sua testimonianza si concentra sul rapporto instaurato durante il programma.

Aristide Malnati ricorda il percorso vissuto con Antonella Elia al Grande Fratello, cosa ha detto sulla gieffina. Antonella Elia e Aristide Malnati qualche anno fa hanno partecipato alla stessa edizione del Grande Fratello Vip, lei nei mesi scorsi è tornata nella casa più spiata d’Italia dove è riuscita a conquistare il primo posto come finalista. Stasera su Canale 5 si svolgerà la finale del reality condotto da Ilary Blasi, intanto intervistato dal settimanale Mio l’ex gieffino riferendosi alla showgirl ha detto: “Antonella è un mondo a parte, fa del confronto serrato la sua cifra comunicativa. Non risparmia nessuno”. Antonella Elia (Screen Mediaset Infinity) Tra loro c’era un buon rapporto al Grande Fratello, ha poi rivelato: “Io, forse, sono stato l’unico a saperla prendere, a stimolarle dolcezza, a limare il suo impeto. 🔗 Leggi su Bollicinevip.com

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