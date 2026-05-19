GF Vip 2026 | sfida finale tra Mussolini ed Elia per i 100mila euro

Nella sfida finale del GF Vip 2026, due concorrenti si affrontano per vincere il premio di 100mila euro. La competizione si concentra sulla sfida tra Mussolini ed Elia, con il televoto flash che decide tra Biancardi e Todaro. Nel frattempo, Lucia Ilardo si prepara a tentare di superare le due grandi favorite del momento. La tensione cresce tra i partecipanti, mentre il pubblico si appassiona alle dinamiche che si stanno sviluppando nella casa.

? Domande chiave Chi vincerà il televoto flash tra Biancardi e Todaro?. Come potrà Lucia Ilardo superare le due grandi favorite?. Perché il montepremi è diminuito rispetto all'edizione precedente?. Chi si aggiudicherà i 100mila euro nella notte finale?.? In Breve Televoto flash notturno tra Renato Biancardi e Raimondo Todaro prima del verdetto finale.. Premio finale da 100mila euro inferiore ai 110mila euro dell'edizione precedente.. Finalisti Raul Dumitras e Lucia Ilardo completano il podio insieme alle favorite.. Votazione tramite SMS al numero 4770002 con costo di 16 centesimi.. La tensione sale a Roma per la conclusione del Grande Fratello Vip 2026, dove intorno all’1. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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Il Grande Fratello Vip 2026 Ultima Sfida e Finale Inaspettata

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