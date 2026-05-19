Il governo tedesco ha deciso di non procedere con l’aumento degli stipendi dei deputati, dopo che la pressione da parte dell’opinione pubblica si è fatta sentire. Diverse forze politiche hanno raggiunto un accordo per bloccare l’incremento, evitando così di approvare la proposta iniziale. La decisione è arrivata in un momento in cui si discute anche di altri temi legati alle retribuzioni dei rappresentanti eletti. La questione ha attirato l’attenzione dei media e dei cittadini, che si sono espressi in modo critico sulla proposta.

? Domande chiave Perché la pressione sociale ha costretto i partiti a cambiare rotta?. Quali partiti hanno stretto l'accordo per bloccare l'aumento?. Quanto ammontava l'incremento mensile che i deputati avrebbero ricevuto?. Come potrebbe la proposta della Linke cambiare il sistema parlamentare?.? In Breve L'85 per cento dei cittadini tedeschi si dichiara contrario all'adeguamento salariale.. L'aumento previsto di 500 euro mensili avrebbe portato lo stipendio a 12.330 euro.. Jens Spahn della CDU ha confermato l'accordo per il blocco degli assegni.. La Linke propone l'abolizione totale dei meccanismi di adeguamento automatico dei salari.. L’85... 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Germania: il governo rinuncia all’aumento dei salari dei deputati

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Salari e potere d’acquisto, l’analisi di Meloni in Aula: “I salari degli italiani hanno ripreso a crescere.” L’impatto dei tre contratti scuolaDurante l’informativa alla Camera, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha affrontato la delicata questione economica delle famiglie italiane.

Le associazioni dei consumatori abruzzesi chiedono l’intervento dei prefetti per l'aumento prezzi dei carburantiA richiedere l'intervento dei prefetti sono Francesco Trivelli di Federconsumatori Abruzzo, Monica De Vito di Adiconsum Abruzzo, Monica Di Cola di...

Sondaggi Germania 2026, AfD fa il vuoto | Weidel +7% su CDU, crisi totale Governo Merz: Verdi superano l’SPDSondaggi Germania 2026 confermano crisi politica di Merz e della Grosse Koalition: AfD di Weidel al 29%, crisi a sinistra e crescita dei Verdi ... ilsussidiario.net

Germania, già crisi Grande Coalizione: Schulz rinuncia ad esteriRoma, (askanews) – In Germania salta il tavolo, almeno all’interno del partito socialdemocratico: due giorni dopo il faticoso accordo di Grande Coalizione, i vertici Spd hanno costretto Martin Schulz ... affaritaliani.it