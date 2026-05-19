L’antica immagine votiva raffigurante la “Madonna del Garbo”, risalente al XIV secolo e rubata nel lontano 1993 dal Santuario di Nostra Signora del Garbo sulle alture di Genova, è stata restituita ai legittimi proprietari. La cerimonia si è tenuta nei giorni scorsi nel Salone dell’Episcopio del Palazzo Arcivescovile di Genova, a riconsegnare l’icona a monsignor Marco Tasca sono stati i carabinieri del Nucleo Tutela Patrimonio Culturale di Genova. Il manufatto era stato intercettato nel novembre del 2022 in un negozio, durante una vendita, e gli accertamenti successivi hanno confermato che si trattava proprio dell’immagine votiva della Madonna del Garbo. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Genova, le indagini degli esperti d'arte dell'Arma fa il miracolo, dopo 32 anni la "Madonna del Garbo" torna al santuario

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

The Venetians by M. E. Braddon | A Tale of Passion, Power & Intrigue in Venice |Full audiobook

Sullo stesso argomento

Ritrovata la Madonna del Garbo: l’icona rubata 33 anni fa torna a GenovaIl 13 maggio 2026 i carabinieri del nucleo tutela patrimonio culturale hanno restituito all'arcivescovo metropolita di Genova l'antica icona della...

Il miracolo della neve e dell’erba: così la Madonna scelse il suo Santuario a LaterzaNel cuore delle tenebre, un raggio di speranza: la Madonna di Laterza intervenne in un momento oscuro per donare a tutti la luce di suo Figlio, il...

Torna a Genova la Madonna del Garbo, venne ritrovata da Vittorio SgarbiTorna a casa, al Santuario del Garbo in Valpolcevera, la piccola icona mariana del XII secolo rubata 40 anni fa e ritrovata da Vittorio Sgarbi. Il comando carabinieri per la Tutela del patrimonio cult ... rainews.it

Ritrovata la Madonna del Garbo: l’icona rubata 33 anni fa torna a GenovaLe indagini sono iniziate nel novembre 2022, quando i militari hanno individuato l’immagine votiva presso un esercizio commerciale ... genovatoday.it