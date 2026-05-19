Genova le indagini degli esperti d' arte dell' Arma fa il miracolo dopo 32 anni la Madonna del Garbo torna al santuario
L’antica immagine votiva raffigurante la “Madonna del Garbo”, risalente al XIV secolo e rubata nel lontano 1993 dal Santuario di Nostra Signora del Garbo sulle alture di Genova, è stata restituita ai legittimi proprietari. La cerimonia si è tenuta nei giorni scorsi nel Salone dell’Episcopio del Palazzo Arcivescovile di Genova, a riconsegnare l’icona a monsignor Marco Tasca sono stati i carabinieri del Nucleo Tutela Patrimonio Culturale di Genova. Il manufatto era stato intercettato nel novembre del 2022 in un negozio, durante una vendita, e gli accertamenti successivi hanno confermato che si trattava proprio dell’immagine votiva della Madonna del Garbo. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
The Venetians by M. E. Braddon | A Tale of Passion, Power & Intrigue in Venice |Full audiobook
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