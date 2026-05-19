genova gli alberi delle craniate

Sono definiti "gli alberi delle craniate": sono le piante che hanno i rami sporgenti nei viali a Castelletto, zona residenziale di Genova, e diventano i bersagli per le teste dei passanti. "Vanno segnalati", è l'appello dei cittadini. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

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Cenerentola IN GENOVESE - l'albero di Natale - parte 2

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