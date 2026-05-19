A Monza si terrà un incontro gratuito dedicato ai genitori, con l'obiettivo di affrontare il tema della solitudine tra le famiglie. L’evento si concentra sulla possibilità di trasformare la vulnerabilità in risorsa, offrendo uno spazio di confronto e supporto. La partecipazione è aperta a tutti i genitori interessati, senza limiti di età o background. L’iniziativa si inserisce in un quadro sociale in cui i ritmi frenetici e le pressioni quotidiane aumentano la sensazione di isolamento tra le famiglie.

In un contesto sociale segnato da ritmi accelerati e crescente pressione sulle famiglie, la genitorialità si conferma una delle sfide più complesse del presente. Secondo l’ISTAT, oltre il 30% dei genitori italiani dichiara di sentirsi spesso solo nella gestione dei figli, mentre diversi studi europei evidenziano un aumento del senso di isolamento, nonostante la diffusione dei canali digitali (fonte: Commissione UE, Loneliness Survey, 2022). A pagare il prezzo più alto sono sicuramente le madri per le quali il sovraccarico e il senso di disagio psicologico sono strettamente collegati a isolamento e mancanza di supporto, come evidenziato nel recente studio condotto dall’associazione Make Mothers Matter realizzato su un campione di oltre 9. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

© Periodicodaily.com - Genitorialità e solitudine: a Monza un incontro gratuito per trasformare la vulnerabilità in risorsa

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