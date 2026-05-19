A Monza si terrà un incontro gratuito dedicato ai genitori che desiderano affrontare il tema della solitudine e delle difficoltà legate alla genitorialità. L’appuntamento mira a offrire strumenti e supporto a chi si trova a gestire le sfide quotidiane, promuovendo un confronto aperto tra partecipanti. L’iniziativa si inserisce in un quadro sociale caratterizzato da ritmi frenetici e crescenti pressioni sulle famiglie, evidenziando la volontà di creare uno spazio di ascolto e di condivisione.

In un contesto sociale segnato da ritmi accelerati e crescente pressione sulle famiglie, la genitorialità si conferma una delle sfide più complesse del presente. Secondo l’ISTAT, oltre il 30% dei genitori italiani dichiara di sentirsi spesso solo nella gestione dei figli, mentre diversi studi europei evidenziano un aumento del senso di isolamento, nonostante la diffusione dei canali digitali (fonte: Commissione UE, Loneliness Survey, 2022). A pagare il prezzo più alto sono sicuramente le madri per le quali il sovraccarico e il senso di disagio psicologico sono strettamente collegati a isolamento e mancanza di supporto, come evidenziato nel recente studio condotto dall’associazione Make Mothers Matter realizzato su un campione di oltre 9. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

© Periodicodaily.com - Genitoriali e solitudine: a Monza un incontro gratuito per trasformare la vulnerabilità in risorsa

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