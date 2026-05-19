Gemini | arriva il controllo sulla potenza di calcolo tra Veloce e Pro

Nelle ultime ore è stato annunciato un aggiornamento per Gemini, il sistema di intelligenza artificiale, che introduce un controllo più stretto sulla potenza di calcolo tra le versioni Veloce e Pro. La novità riguarda anche modifiche al funzionamento del Thinking level, che influenzerà come gli utenti gestiscono i propri tempi e le attività. Inoltre, Gemini ora potrà essere utilizzato direttamente all’interno di piattaforme come Canva e Instacart, senza bisogno di aprire applicazioni separate.

? Punti chiave Come cambierà la tua gestione del tempo con il nuovo Thinking level?. Cosa potrà fare Gemini direttamente dentro Canva e Instacart?. Perché Google ha deciso di dare il controllo della potenza agli utenti?. Come influirà l'integrazione con OpenTable sulla tua pianificazione quotidiana?.? In Breve Nuova funzione Thinking level disponibile per modelli Gemini 3 Flash e 3.1 Pro.. Integrazioni Canva, Instacart e OpenTable ampliano l'ecosistema di servizi gestibili.. Nuove capacità operative si aggiungono a Spotify, WhatsApp, GitHub e OpenStax.. Evoluzione tecnologica verso obiettivi strategici fissati per il Google IO 2026.. Google introduce il controllo sul livello di elaborazione per Gemini nell’app ufficiale, permettendo agli utenti di gestire la potenza di calcolo tra modalità Veloce e Pro. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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