Gemellaggio a suon di musica tra le Leopardi-Pascoli e la compagnia Canto Libre argentina

A Ancona, la scuola secondaria di primo grado “Leopardi–Pascoli” dell’Istituto comprensivo “Novelli–Natalucci” ha avviato un progetto di gemellaggio musicale con la compagnia argentina “Canto Libre”. L’iniziativa coinvolge l’Ensemble corale e strumentale “Canto Libre” e prevede momenti di confronto tra i giovani studenti italiani e gli artisti argentini. La collaborazione si svolge attraverso attività condivise che mirano a promuovere lo scambio culturale tra le due realtà musicali.

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