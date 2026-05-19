Gelatomania la gelateria di famiglia a Portuense famosa per le sue variegature artigianali
Nel quartiere Portuense si trova una gelateria di famiglia aperta dal 1980, specializzata in gusti artigianali con variopinte combinazioni di ingredienti. Nel 2020, la gestione è passata alla famiglia Ricci, con il padre Riccardo, noto imprenditore del settore con diverse attività nella città, che ha affidato l’attività al figlio Flavio e alla nuora Dayana. La gelateria si distingue per le sue creazioni di gelato, realizzate con metodi artigianali e ingredienti selezionati.
Una gelateria nata nel 1980 e presa in gestione nel 2020 dalla famiglia Ricci. Il padre Riccardo – imprenditore del gelato a Roma con varie gelaterie nella Capitale – ha affidato Gelatomania al figlio Flavio e alla nuora Dayana. Sono loro a portare avanti la golosa realtà in via Portuense, 760. 🔗 Leggi su Romatoday.it
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