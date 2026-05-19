Gelasio il gelato inclusivo del Trullo
Un'azienda ha avviato una nuova attività nel quartiere, proponendo un gelato che punta a essere accessibile a tutti. L'obiettivo è offrire un prodotto di qualità anche in zone meno centrali, con una particolare attenzione alla riduzione degli zuccheri. La decisione nasce dalla volontà di portare un’alternativa dolce e di livello in aree urbane meno servite. La produzione si concentra su un gelato che combina gusto e attenzione alle esigenze di chi desidera limitare il quantità di zuccheri assunti.
“La nostra sfida era quello di portare in periferia un prodotti di livello, un gelato inclusivo con attenzione alla riduzione degli zuccheri”. Queste sono le parole di Valerio titolare di Gelasio, la gelateria di via Portuense 727, finalista della nuova edizione del contest di RomaToday. 🔗 Leggi su Romatoday.it
Sullo stesso argomento
Il gelato inclusivo. L’autonomia lavorativa tra coni e coppetteDall’associazione Voglio la Luna, ha preso vita Cuor di Gelato, il primo progetto di gelato artigianale a scopo inclusivo, buonissimo, anzi spaziale.
Leggi anche: Gelato Day, oggi la giornata dedicata al gelato artigianale: i gusti che conquistano nel 2026
Gelasio oltre il gelatoÈ arrivata nella primavera del 2024 per mano di Lorenza Zeppadoro e Valerio Gaveglia l’apertura di Gelasio, insegna da subito convincente su Via Portuense. Poco zucchero, gelati senza glutine, e un ... romatoday.it
Gelasio, il gelato per tutti di Portuense: Gluten free e pochi zuccheri i nostri punti di forzaUna giovane gelateria nata un anno e mezzo fa da Valerio Gaveglia e Lorena Zeppadoro in via Portuense. Lei con un'esperienza decennale nel mondo del gelato, lui da circa 5 anni nel settore. Si sono ... romatoday.it