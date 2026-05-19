Gelasio il gelato inclusivo del Trullo

Un'azienda ha avviato una nuova attività nel quartiere, proponendo un gelato che punta a essere accessibile a tutti. L'obiettivo è offrire un prodotto di qualità anche in zone meno centrali, con una particolare attenzione alla riduzione degli zuccheri. La decisione nasce dalla volontà di portare un’alternativa dolce e di livello in aree urbane meno servite. La produzione si concentra su un gelato che combina gusto e attenzione alle esigenze di chi desidera limitare il quantità di zuccheri assunti.

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