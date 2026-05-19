Gattinara piange Marco Rondinelli | addio all’artista del territorio

Gattinara piange la scomparsa di Marco Rondinelli, artista noto nel territorio per aver realizzato il primo logo dell’Officina Anacoleti. La sua morte ha suscitato cordoglio tra la comunità locale, che lo ricordano come un protagonista attivo nel panorama culturale. Rondinelli aveva contribuito con le sue opere a dare identità visiva a iniziative e associazioni del paese, lasciando un segno duraturo nel tessuto sociale. La notizia della sua perdita ha fatto il giro della cittadina, che si raccoglie in suo ricordo.

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? Domande chiave Chi era l'artista che ha creato il primo logo dell'Officina Anacoleti?. Come ha influenzato il tessuto sociale di Gattinara la sua scomparsa?. Quali progetti culturali rimarranno in eredità alla comunità locale?. Perché il suo legame con l'arte era così vitale per il territorio?.? In Breve Decesso avvenuto all'hospice locale a 53 anni di età. Collaborazione artistica con l'associazione Officina Anacoleti di Vercelli. Creazione del primo logo grafico per l'Officina Anacoleti. Funerale celebrato presso la chiesa parrocchiale di Gattinara. La comunità di Gattinara ha dato l’ultimo saluto a Marco Rondinelli la scorsa settimana, dopo che il cinquantatreenne si è spento presso l’hospice locale a causa di una malattia. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Gattinara piange Marco Rondinelli: addio all’artista del territorio ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Grosseto piange l’artista del cuoio: addio al maestro di Maremma? Punti chiave Chi era l'uomo che univa la selleria alla pittura? Come ha fatto la Selleria Maremmana a diventare un simbolo locale? Quali tecniche... Addio a Dario Isonni: Valle Camonica piange un uomo del territorioLa comunità di Cividate Camuno e gran parte della Valle Camonica si sono svegliate con un profondo senso di vuoto dopo la scomparsa improvvisa di...