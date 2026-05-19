Oggi il prezzo del gas ha raggiunto i valori più alti del mese, con il PSV in aumento e il prezzo tutelato stabilito dall'ARERA in calo a 0,49 euro per metro cubo per aprile 2026. Il costo di un metro cubo di gas, aggiornato quotidianamente, rappresenta un dato chiave per valutare l’impatto sulla bolletta delle famiglie italiane. Questa variazione si inserisce in un quadro di fluttuazioni di mercato che influenzano direttamente le tariffe e i costi energetici.

Quanto costa oggi un metro cubo di gas? Il prezzo aggiornato quotidianamente è un indicatore fondamentale per capire quanto peserà la bolletta sulle famiglie italiane. Con il mercato all’ingrosso (PSV) ai massimi degli ultimi 30 giorni e il prezzo tutelato ARERA in calo rispetto al mese precedente, è importante analizzare cosa significa tutto questo per i consumatori e quanto si potrebbe pagare nei prossimi mesi. Nel mercato tutelato, il prezzo della sola materia prima gas per oggi 19 Maggio 2026 è fissato da ARERA in 0,492325 €Smc (dato riferito ad aprile 2026). A questo valore vanno aggiunti i costi di trasporto, oneri di sistema e imposte, che variano in base ai consumi e alla zona geografica. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Gas ai massimi del mese: PSV in rialzo, prezzo tutelato ARERA in calo a 0,49 €/Smc ad aprile 2026

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