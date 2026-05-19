Il caso Garlasco torna a essere sotto i riflettori con la diffusione di un audio in cui un uomo sospettato afferma di essere stato tradito dai genitori. Si tratta di un elemento che si aggiunge alle indagini in corso e che potrebbe influenzare il procedimento giudiziario. La vicenda, già ampiamente trattata dalla stampa, riguarda uno dei delitti più discussi della cronaca italiana e continua a suscitare attenzione tra il pubblico.

Il caso Garlasco continua a tornare al centro dell’attenzione giudiziaria e mediatica, a distanza di anni dai fatti che hanno segnato uno dei delitti più discussi della cronaca italiana. Una vicenda che sembrava archiviata sul piano mediatico, ma che nel tempo ha continuato a produrre nuovi elementi, riaperture investigative e tensioni tra accusa e difesa. Al centro dell’ultima fase dell’inchiesta c’è il nome di Andrea Sempio, attualmente sotto indagine per l’omicidio volontario di Chiara Poggi. Il punto cruciale riguarda un elemento che potrebbe cambiare il quadro investigativo: la tenuta dell’alibi fornito per la mattina del 13 agosto 2007. Lo scontrino di Vigevano e il nodo dell’alibi. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - Garlasco, Sempio “tradito” dai genitori: l’audio che rivela tutto

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#Stasi come il Conte di Montecristo, alla fine tutti quelli che lo hanno tradito, stanno per pagare il conto degli errori, bugie, omissioni. Tutti con te e con Chiara! #GiustiziaperChiara #Stasilibero #Garlasco #Sempio #Stasi x.com

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