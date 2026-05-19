Durante l’ultima puntata di Quarta Repubblica, il conduttore Nicola Porro ha intervistato la giornalista Rita Cavallaro, che ha sollevato alcuni dubbi riguardo al caso di Garlasco. In particolare, Cavallaro ha messo in discussione il motivo per cui Andrea Sempio abbia deciso di agire 14 mesi dopo gli eventi. Inoltre, ha sottolineato la necessità di rivedere il processo contro Alberto Stasi, senza fornire dettagli ulteriori o opinioni sul caso.

Molti dubbi su Andrea Sempio e necessità di revisionare il processo contro Alberto Stasi. Sono i capisaldi della giornalista Rita Cavallaro, espressi nell’ultima puntata di Quarta Repubblica, il talk di approfondimento di Rete 4 condotto da Nicola Porro. La Cavallaro punta sullo scontrino del parcheggio di Vigevano e dubita: "Nel momento in cui possono sospettare di te, allora tu tieni uno scontrino. Ma tenerselo per 14 mesi, quando Sempio era stato solo sentito il 18 di agosto per quelle tre telefonate fatte a casa Poggi e basta, non ha senso. Io non l'avrei tenuto, se uno non ha un problema, perché tenerlo? A ciò, poi, si deve aggiungere un appunto del padre di Sempio in un'agendina, dove scrive 'quella mattina Andrea era a piedi '. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Garlasco, "perché Sempio l'ha fatto 14 mesi dopo?"

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