Garlasco la procura di Pavia rettifica | Da Stasi nessuna denuncia nel 2013
La Procura di Pavia ha annunciato di aver rettificato una precedente comunicazione riguardante un episodio del 2013. In particolare, ha precisato che l’indagato non aveva presentato alcuna denuncia in quell’anno. Questa correzione arriva dopo aver notificato alle parti coinvolte una comunicazione ufficiale in relazione all’inchiesta sul delitto. La vicenda riguarda un procedimento giudiziario ancora in corso e si concentra su dettagli specifici relativi a presunte azioni legali di un individuo nel 2013.
Nei giorni scorsi la Procura di Pavia ha notificato alle difese dell’inchiesta sul delitto di Garlasco una “precisazione” per rettificare quanto riportato erroneamente in alcuni allegati al fascicolo su Andrea Sempio e cioè che non è mai esistita un’altra indagine sul delitto del 13 agosto 2007, aperta nel 2013 sulla base di una “denuncia-querela” presentata dalla “difesa del condannato” Alberto Stasi mentre erano ancora in corso i processi a carico dell’ex fidanzato e archiviata nel 2018. Fascicolo di cui non si sarebbe saputo nulla per 13 anni. Il procuratore aggiunto Stefano Civardi con le pm Valentina De Stefano e Giuliana Rizza... 🔗 Leggi su Lapresse.it
Garlasco, la Procura di Pavia rianalizza i pc di Stasi e Poggi
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#garlasco. E' sempre più evidente che la procura di Pavia, non avendo trovato alcun serio concreto indizio contro #Sempio, si aggrappa a parole suggestioni fantasie. Ma per portare qualcuno a processo occorrono fatti, non parole x.com
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