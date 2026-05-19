Garlasco la procura di Pavia rettifica | Da Stasi nessuna denuncia nel 2013

La Procura di Pavia ha annunciato di aver rettificato una precedente comunicazione riguardante un episodio del 2013. In particolare, ha precisato che l’indagato non aveva presentato alcuna denuncia in quell’anno. Questa correzione arriva dopo aver notificato alle parti coinvolte una comunicazione ufficiale in relazione all’inchiesta sul delitto. La vicenda riguarda un procedimento giudiziario ancora in corso e si concentra su dettagli specifici relativi a presunte azioni legali di un individuo nel 2013.

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