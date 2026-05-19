Un nuovo dettaglio emerge nel caso di Garlasco, riguardante una pesca mangiata da Chiara Poggi la sera prima del suo omicidio avvenuto diciannove anni fa nella sua abitazione. Secondo quanto riportato, il frutto sarebbe scomparso prima che gli investigatori potessero analizzarlo, lasciando un mistero irrisolto. La pesca rappresenta uno degli elementi che si aggiungono agli aspetti ancora da chiarire sulla scena del crimine, ma il nocciolo del frutto non è mai stato ritrovato.

L’ultimo mistero, svelato oggi da Il Giornale, riguarda un frutto, una pesca, che sarebbe stata mangiata da Chiara Poggi la sera prima del delitto di diciannove anni fa, nella cucina della villetta di Garlasco. La scoperta sarebbe stata fatta dalla anatomopatologa Cristina Cattaneo, che ha scongelato il contenuto gastrico dello stomaco e l’ha passato al setaccio con il microscopio elettronico. “L’insieme dei caratteri osservato nel campione in esame» scrive nella consulenza medico-legale richiesta dalla Procura di Pavia, appare coerente con l’epidermide di una drupacea pubescente e tra le specie comuni appare suggestiva l’ipotesi della pesca (Prunus persica)”, è scritto negli atti. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Garlasco, il mistero della pesca mangiata da Chiara Poggi: il nocciolo mai trovato

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Garlasco, il mistero sulla casa della nonna di Chiara Poggi - Storie italiane 10/12/2025

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