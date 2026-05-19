Garlasco foto illegali scattate in Procura la Vigilia di Natale | Atti d’indagine li giravano a Sempio

Nella giornata della Vigilia di Natale, sono state ritrovate fotografie illegalmente scattate all’interno della Procura di Garlasco. Secondo quanto emerso, gli atti di indagine sarebbero stati condivisi con una persona identificata come Sempio. Gli avvocati di quest’ultimo avevano già dal gennaio 2017 in loro possesso un esposto dei legali di un’altra persona coinvolta nel procedimento, che riportava la presenza del DNA di Sempio sulle unghie di una vittima.

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