Garlasco foto illegali scattate in Procura la Vigilia di Natale | Atti d’indagine li giravano a Sempio
Nella giornata della Vigilia di Natale, sono state ritrovate fotografie illegalmente scattate all’interno della Procura di Garlasco. Secondo quanto emerso, gli atti di indagine sarebbero stati condivisi con una persona identificata come Sempio. Gli avvocati di quest’ultimo avevano già dal gennaio 2017 in loro possesso un esposto dei legali di un’altra persona coinvolta nel procedimento, che riportava la presenza del DNA di Sempio sulle unghie di una vittima.
Gli avvocati di Sempio già da gennaio 2017 erano in possesso dell'esposto dei difensori di Alberto Stasi che nelle loro consulenze di parte avevano riportato la presenza del DNA di Sempio sulle unghie di Chiara Poggi. Eppure Andrea Sempio scopre formalmente di essere indagato l'8 febbraio del 2017. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Garlasco, sentito in Procura Marco Poggi che difende Sempio
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