Ganna come Merckx al Giro | Ora voglio continuare a vincere
Il ciclista italiano ha dominato la quarta tappa del Giro, confermando il suo ruolo di protagonista. Con una lunga fuga e un finale in volata, ha ottenuto la vittoria che lo avvicina ulteriormente alla maglia rosa. La corsa si è svolta lungo un percorso impegnativo, con molte salite e tratti pianeggianti che hanno messo alla prova i corridori. La gara ha visto anche altri atleti tentare azioni di fuga, ma nessuno è riuscito a mettere in difficoltà il portacolori della squadra.
Massa, 19 maggio 2026 – Filippo Ganna show doveva essere e Filippo Ganna show è stato: l'alfiere della Netcompany Ineos ha percorso i 42 km a cronometro da Viareggio a Massa in 45'53", per una media stratosferica di 54,9 kmh che non ha lasciato scampo per i rivali di giornata, il primo dei quali è stato il compagno di squadra Thymen Arensman (proprio come accaduto alla Tirreno-Adriatico 2026), che ha fatto un bel balzo avanti in una classifica generale sempre guidata da Afonso Eulalio, a maggior ragione dopo la prova non esattamente entusiasmante di Jonas Vingegaard. Le dichiarazioni di Ganna Salgono così a 8 i successi totali di... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
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