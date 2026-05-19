Ganna come Merckx al Giro | Ora voglio continuare a vincere

Il ciclista italiano ha dominato la quarta tappa del Giro, confermando il suo ruolo di protagonista. Con una lunga fuga e un finale in volata, ha ottenuto la vittoria che lo avvicina ulteriormente alla maglia rosa. La corsa si è svolta lungo un percorso impegnativo, con molte salite e tratti pianeggianti che hanno messo alla prova i corridori. La gara ha visto anche altri atleti tentare azioni di fuga, ma nessuno è riuscito a mettere in difficoltà il portacolori della squadra.

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