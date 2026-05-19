Durante una registrazione di uno dei reality più seguiti al mondo, si è verificato un grave incidente che ha coinvolto una delle partecipanti, la quale ha subito l’amputazione di una gamba. La giornata, che doveva essere dedicata al relax e al divertimento, si è trasformata in un momento di emergenza. Sul set sono intervenuti immediatamente i soccorsi, mentre la produzione ha sospeso le riprese per gestire la situazione. La partecipante sta ricevendo le cure necessarie in ospedale.

Momenti di terrore durante uno dei reality più famosi al mondo, dove una giornata che avrebbe dovuto essere di relax si è trasformata in un dramma devastante. Un giovane concorrente è stato travolto da un’imbarcazione mentre si trovava in acqua, riportando ferite gravissime che hanno costretto i medici a un delicato intervento chirurgico. L’incidente ha sconvolto il cast del programma e la produzione televisiva, che ha deciso di interrompere immediatamente le riprese. Le immagini e i racconti emersi nelle ore successive parlano di attimi di puro caos, con soccorsi disperati per salvare la vita del ragazzo. La vittima è Stavros Floros, concorrente ventiduenne della versione greca del reality Survivor. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - “Gamba amputata”. Il dramma della star del reality show, spaventoso

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AI DramaThey Called Him Useless. Then He Shattered the Arena.

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