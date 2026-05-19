Galvagno da applausi E’ il miglior attaccante
Filippo Galvagno, attaccante della squadra Primavera di una società calcistica, ha ricevuto un premio speciale durante gli Sportitalia Primavera 1 Best Awards, tenutosi allo Sportitalia Village. La sua prestazione è stata riconosciuta come la migliore tra gli attaccanti presenti nella competizione. La premiazione ha visto la partecipazione di numerosi giovani talenti provenienti da diverse squadre del campionato Primavera 1. Galvagno è stato accolto con applausi dal pubblico presente durante l’evento.
Importante riconoscimento per Filippo Galvagno, attaccante della Primavera del Cesena, premiato ieri come ’Migliore attaccante’ in occasione degli Sportitalia Primavera 1 Best Awards, andati in scena allo Sportitalia Village. Il giovane bianconero è stato inoltre inserito nella Top 11 del Campionato Primavera 1, a coronamento di una stagione fin qui di grande spessore, impreziosita da 17 reti complessive che ne certificano l’impatto nel reparto offensivo bianconero. "Sono molto felice di questo premio perché rappresenta un riuconoscimento del lavoro svolto quest’anno, sia a livello personale che a livello di gruppo, - ha dichiarato Galvagno - perché sicuramente il bell’ambiente che si è creato grazie ai risultati postivi ottenuti mi ha permesso di esprimermi al meglio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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