Galvagno da applausi E’ il miglior attaccante

Filippo Galvagno, attaccante della squadra Primavera di una società calcistica, ha ricevuto un premio speciale durante gli Sportitalia Primavera 1 Best Awards, tenutosi allo Sportitalia Village. La sua prestazione è stata riconosciuta come la migliore tra gli attaccanti presenti nella competizione. La premiazione ha visto la partecipazione di numerosi giovani talenti provenienti da diverse squadre del campionato Primavera 1. Galvagno è stato accolto con applausi dal pubblico presente durante l’evento.

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