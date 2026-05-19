Gallerie Moneglia entro giugno la firma dell' accordo con Anas

Entro giugno sarà firmato un accordo tra le autorità competenti e l'ente gestore delle strade per avviare i lavori di consolidamento delle gallerie di Moneglia, situate lungo il tratto tra Sestri Levante e Deiva Marina. La convenzione stabilisce le modalità di intervento e le tempistiche per la realizzazione delle opere di messa in sicurezza. Nei prossimi giorni, si definiranno gli aspetti tecnici e amministrativi necessari per l'avvio del progetto.

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