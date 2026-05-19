Gallerie Moneglia entro giugno la firma dell' accordo con Anas
Entro giugno sarà firmato un accordo tra le autorità competenti e l'ente gestore delle strade per avviare i lavori di consolidamento delle gallerie di Moneglia, situate lungo il tratto tra Sestri Levante e Deiva Marina. La convenzione stabilisce le modalità di intervento e le tempistiche per la realizzazione delle opere di messa in sicurezza. Nei prossimi giorni, si definiranno gli aspetti tecnici e amministrativi necessari per l'avvio del progetto.
Nelle prossime settimane verrà siglata la convenzione per la successiva realizzazione dei lavori strutturali di messa in sicurezza delle gallerie di Moneglia, da Sestri Levante a Deiva Marina.Il punto è stato fatto nel corso della riunione tecnica, che si è tenuta nel pomeriggio di lunedì 18. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
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