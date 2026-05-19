Galleria Borghese | Al Via lo Studio per il Futuro

È stato avviato un bando e un concorso internazionale di idee per il museo, con l’obiettivo di analizzare le necessità future legate all’accessibilità, all’accoglienza e alla fruizione delle sue strutture. L’iniziativa mira a raccogliere proposte e soluzioni innovative per migliorare l’esperienza dei visitatori. La procedura coinvolge professionisti di diversi settori e si concentra sull’individuazione di strategie volte a rendere il museo più aperto e accessibile a un pubblico più ampio.

Cosa: Avvio di un bando e di un concorso internazionale di idee per esplorare le future esigenze di accessibilità, accoglienza e fruizione del museo.. Dove e Quando: Roma, Galleria Borghese; fase di studio preliminare a partire da maggio 2026.. Perché: Per garantire nel tempo un’esperienza di visita inclusiva e dilatata, nel pieno e rigoroso rispetto della tutela storico-artistica e paesaggistica del complesso monumentale.. La Galleria Borghese si prepara a immaginare il suo domani. L’istituzione romana ha annunciato l’avvio formale di una profonda riflessione dedicata al futuro del museo, con un focus preciso sull’accoglienza, sull’accessibilità e sulle modalità ottimali per trasmettere il proprio patrimonio alle generazioni a venire. 🔗 Leggi su Ezrome.it

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