Gallarate raffica di violazioni | denunciato il titolare di un locale del centro

Nella serata del 16 maggio, la Polizia di Stato di Gallarate ha effettuato controlli presso un locale nel centro della città. Durante le verifiche, sono state riscontrate diverse violazioni delle norme di legge. Il titolare del locale è stato denunciato in seguito alle irregolarità riscontrate. Le autorità hanno sequestrato attrezzature e documenti relativi all’attività. Sono in corso ulteriori accertamenti per verificare eventuali altri illeciti.

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