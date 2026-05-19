Gallarate raffica di violazioni | denunciato il titolare di un locale del centro
Nella serata del 16 maggio, la Polizia di Stato di Gallarate ha effettuato controlli presso un locale nel centro della città. Durante le verifiche, sono state riscontrate diverse violazioni delle norme di legge. Il titolare del locale è stato denunciato in seguito alle irregolarità riscontrate. Le autorità hanno sequestrato attrezzature e documenti relativi all’attività. Sono in corso ulteriori accertamenti per verificare eventuali altri illeciti.
Gallarate (Varese) – Nella serata del 16 maggio, la Polizia di Stato di Gallarate, in concorso con il Comando Polizia locale, ha eseguito controlli amministrativi ad alcuni esercizi commerciali del centro cittadino riscontrando violazioni per un importo complessivo di circa 10mila euro oltre al mancato rispetto di norme in materia di sicurezza sul lavoro. All'interno di un locale sottoposto a controllo, in particolare, è stato accertato lo svolgimento di attività di intrattenimento in assenza della prescritta autorizzazione. E' stato inoltre rilevato l'utilizzo di uno spazio interrato senza la prevista autorizzazione da parte dell'Ispettorato del Lavoro, violazione per la quale il titolare è stato denunciato. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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