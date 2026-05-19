Galimberti | abbiamo paura dei migranti perché li crediamo superiori a noi

Recentemente, un esperto ha affermato che la paura verso i migranti deriva dalla convinzione che siano superiori a noi sotto il profilo biologico e culturale. Questa opinione si basa sull'osservazione di come alcune persone percepiscano gli immigrati come una minaccia o come un elemento di differenza rispetto alla popolazione locale. La riflessione lascia spazio a considerazioni sulla percezione pubblica e sui timori legati alla presenza di persone provenienti da altri paesi.

“Siamo razzisti. Abbiamo paura degli immigrati perché crediamo che siano superiori a noi, sul piano biologico e psicologico” Sono ultime assurdità del filosofo Umberto Galimberti che interviene durante la trasmissione ‘In onda’ su La7 affermando che i migranti hanno il coraggio di partire dai loro Paesi, di attraversare il deserto, passare due anni lavori forzati in Libia (???) e poi affrontare il mare. “Ce l’abbamo noi questa forza?”, chiede Galimberti. Domanda: se sono così ”superiori”, perchè non applicano tutta questa superiorià migliorando le condizioni dai Paesi da cui dicono di fuggire? Salvini: “Revocare cittadinanza a El Kudri”. Piantedosi: “è un italiano malato” Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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