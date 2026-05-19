Il sindaco di una grande città ha dichiarato di non ritenere probabile di essere scelto come candidato premier, sottolineando di essere attualmente molto impegnato nel suo ruolo locale. Ha aggiunto che la possibilità dipende dalle circostanze e da chi potrebbe proporlo, ma ha comunque precisato di essere focalizzato sulle questioni della sua amministrazione. La sua posizione si inserisce nel contesto delle discussioni politiche in corso, senza però indicare intenzioni di candidarsi a livello nazionale.

«Io non penso che sarò chiamato a fare il candidato premier, sono molto concentrato sulla mia città. Poi dipende da quali sono le condizioni e da chi chiama, ma penso che noi non abbiamo bisogno di chiamate, ma di un'offerta politica compatta, coesa, unitaria e che sia veramente competitiva». Così Gaetano Manfredi, sindaco di Napoli e presidente nazionale Anci, intervistato da Marco Damilano nel programma 'Il cavallo e la torre', rispetto all'eventualità che possa essere chiamato a fare il candidato premier della coalizione di centrosinistra alle prossime politiche. «Oggi abbiamo due leader forti nel centrosinistra, Schlein e Conte, - ha sottolineato Manfredi - e penso che si debba partire da loro per quello che sarà il futuro». 🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - Gaetano Manfredi: «Io chiamato a fare il candidato premier? Dipende da chi chiama»

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