Gaetanina Longobardi e La Certosa abbandonata alla rassegna GIOVEDIAMOCI
Giovedì 21 maggio alle ore 18.30 si svolgerà presso la Sala Teatro I Giardini di Trotula, in via Bastioni 12 a Salerno, la presentazione del racconto “La Certosa abbandonata” scritto da Gaetanina Longobardi, storica medievista. L’evento fa parte della rassegna GIOVEDIAMOCI e prevede un incontro pubblico con l’autrice, che illustrerà il suo lavoro e il tema trattato nel testo. La partecipazione è aperta al pubblico.
Giovedì 21 maggio alle ore 18.30, presso la Sala Teatro I Giardini di Trotula in via Bastioni 12 a Salerno, si terrà la presentazione del racconto “La Certosa abbandonata” della scrittrice, storica medievista, Gaetanina Longobardi. L’incontro si inserisce nell’ambito della rassegna letteraria. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
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