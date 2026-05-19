Gaetanina Longobardi e La Certosa abbandonata alla rassegna GIOVEDIAMOCI

Giovedì 21 maggio alle ore 18.30 si svolgerà presso la Sala Teatro I Giardini di Trotula, in via Bastioni 12 a Salerno, la presentazione del racconto “La Certosa abbandonata” scritto da Gaetanina Longobardi, storica medievista. L’evento fa parte della rassegna GIOVEDIAMOCI e prevede un incontro pubblico con l’autrice, che illustrerà il suo lavoro e il tema trattato nel testo. La partecipazione è aperta al pubblico.

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