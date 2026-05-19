Gabbiani a Venezia i ricercatori chiedono aiuto ai cittadini
Il Corila, organizzazione che si occupa da tempo del monitoraggio del gabbiano reale nella laguna di Venezia, ha avviato una nuova campagna di individuazione degli uccelli. Questa specie, che si riproduce nell’area urbana della città da meno di tre decenni, è al centro di un progetto volto a raccogliere dati più dettagliati sulla sua presenza e distribuzione. I ricercatori hanno chiesto ai cittadini di collaborare fornendo osservazioni e segnalazioni utili per approfondire lo studio.
Il Consorzio per il coordinamento delle ricerche inerenti al sistema lagunare di Venezia (Corila), da anni impegnato nel monitoraggio del gabbiano reale (Larus michahellis), che, lo ricordiamo, nidifica nello spazio urbano di Venezia da meno di 30 anni, ha avviato una campagna di individuazione. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it
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