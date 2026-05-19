Futsal under 19 finisce 2-9 L’Imolese si arrende | Roma è più forte

Nel primo incontro delle finali scudetto Under 19 di futsal, l’Imolese ha affrontato la Roma e ha perso con il punteggio di 2-9. La partita si è svolta nei quarti di finale e ha visto i giallorossi prevalere nettamente sugli avversari. L’Imolese, allenata da Kakà, ha tentato di resistere, ma la squadra ospite ha mantenuto il controllo per tutta la durata dell’incontro. La sfida si è conclusa con la vittoria della Roma, che ha ottenuto un risultato ampio.

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È andato in scena il primo round: il pronostico è stato rispettato. Nei quarti delle finali scudetto Under 19, l’ Imolese Futsal allenata da Kakà ha ceduto il passo alla Roma campione d’Italia che si è imposta 2-9. Un dominio totale quello dei capitolini che hanno preso subito in mano le redini della partita senza lasciarle mai; a metà partita gli ospiti erano già sopra di 5 gol (1-6). Nella ripresa la formazione giallorossa ha segnato altre tre volte. Un divario troppo netto quello visto fra una squadra emergente come l’Imolese, e un’avversaria che ha tutte le carte in regola per confermarsi di nuovo. Nel fine settimana si giocherà la gara di ritorno a campi invertiti, ribaltare il risultato è praticamente impervio, per i ragazzi di Kakà sarà una bella esperienza per crescere sul campo da futsal. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Futsal under 19, finisce 2-9. L’Imolese si arrende: Roma è più forte ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Futsal, l’Imolese Under 19 sfida la Roma: sfida storica per lo scudetto? Punti chiave Come faranno i giovani rossoblù a fermare i campioni d'Italia? Quale strategia ha permesso all'Imolese di raggiungere i quarti... Futsal a2: a terni. L’Imolese crolla: occasione persaFUTSAL TERNANA 7 IMOLESE FUTSAL 4 FUTSAL TERNANA: Capotosti, Almadori, Balducci, Bianchi, Pedani, De Michelis, Follo, Fagotti, Malouk, Brunelli,... Futsal, l’under 19 ai quarti. L’Imolese dei ragazzi sogna in grande, ma davanti c’è la RomaL’Imolese Futsal Under 19 è fra le migliori otto squadre d’Italia. I rossoblù questo pomeriggio alle 16 affronteranno alla ... ilrestodelcarlino.it Capocannoniere Campionati Europei UEFA Futsal Under 19 2025: Rodrigo MonteiroIl portoghese Rodrigo Monteiro ha stabilito un nuovo record di gol segnati in una fase finale del Campionato Europeo UEFA Futsal Under 19, chiudendo con sette reti nel cammino trionfale della sua ... it.uefa.com