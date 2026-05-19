Furto sulla tratta Roma-Ancona rubati pc Apple e console Nintendo | ladro condannato e poi scarcerato
Un uomo di 34 anni, originario dell’Algeria, è stato arrestato a metà aprile mentre si trovava su un treno diretto a Roma. Durante l’intervento delle forze dell’ordine, sono stati trovati e sequestrati diversi oggetti di valore, tra cui computer Apple e una console Nintendo, ritenuti provenienti da furti avvenuti sui treni tra Roma e Ancona. Il giudice ha condannato il 34enne a un anno e quattro mesi di reclusione con pena sospesa, e successivamente lo ha scarcerato.
Un ladro sui treni per Roma. Un anno e quattro mesi di condanna, con pena sospesa e scarcerazione. Protagonista della vicenda è un 34enne dell’Algeria, arrestato a metà dello scorso mese di aprile dagli agenti di polizia per due furti commessi a bordo di altrettanti treni diretti nella Capitale. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
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Furti sui treni per Roma, c’è la condanna ma la pena è sospesa e scatta la scarcerazioneUn ladro sui treni per Roma. Un anno e quattro mesi di condanna, con pena sospesa e scarcerazione. Protagonista della vicenda è un 34enne dell’Algeria, arrestato a metà dello scorso mese di aprile dag ... romatoday.it
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