Furto sulla tratta Roma-Ancona rubati pc Apple e console Nintendo | ladro condannato e poi scarcerato

Un uomo di 34 anni, originario dell’Algeria, è stato arrestato a metà aprile mentre si trovava su un treno diretto a Roma. Durante l’intervento delle forze dell’ordine, sono stati trovati e sequestrati diversi oggetti di valore, tra cui computer Apple e una console Nintendo, ritenuti provenienti da furti avvenuti sui treni tra Roma e Ancona. Il giudice ha condannato il 34enne a un anno e quattro mesi di reclusione con pena sospesa, e successivamente lo ha scarcerato.

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Un ladro sui treni per Roma. Un anno e quattro mesi di condanna, con pena sospesa e scarcerazione. Protagonista della vicenda è un 34enne dell’Algeria, arrestato a metà dello scorso mese di aprile dagli agenti di polizia per due furti commessi a bordo di altrettanti treni diretti nella Capitale. 🔗 Leggi su Anconatoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Furto in via Pergher: 150 euro rubati, ladro fermatoUn cittadino senza fissa dimora, già noto alle forze dell’ordine, ha tentato di sottrarre merce dal valore complessivo di 150 euro all’interno di un... Furto in sosta: PC recuperato e due sospetti fermati ad AnconaUn furto commesso in sosta a Corso Amendola ad Ancona ha portato alla sottrazione di un computer portatile, documenti e una carta di debito. Furti sui treni per Roma, c’è la condanna ma la pena è sospesa e scatta la scarcerazioneUn ladro sui treni per Roma. Un anno e quattro mesi di condanna, con pena sospesa e scarcerazione. Protagonista della vicenda è un 34enne dell’Algeria, arrestato a metà dello scorso mese di aprile dag ... romatoday.it Roma, furti sui treni: i ladri puntano a quelli dell'Alta velocità. I 7 minuti per rubare tra Termini e TiburtinaIl trucco: colpire quando i passeggeri salgono e scendono. Controlli della Polfer anche nelle altre stazioni romane ... roma.corriere.it