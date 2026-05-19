Furto spettacolare a Oriocenter | si calano dal tetto e aprono le cassaforti di due ristoranti

Nella notte tra domenica 17 e lunedì 18 maggio, un gruppo di ladri ha preso di mira il centro commerciale Oriocenter. I malviventi sono entrati dall’esterno, calandosi dal tetto, e hanno raggiunto due ristoranti all’interno della struttura. Dopo aver forzato le cassaforti, si sono impossessati del contenuto. Sul posto sono intervenuti le forze dell’ordine, che hanno avviato le indagini e raccolto elementi per cercare di identificare i responsabili.

Orio al Serio. Furto spettacolare nella notte tra domenica 17 e lunedì 18 maggio al centro commerciale Oriocenter, dove una banda di ladri ha messo a segno un colpo introducendosi dal tetto della struttura. Secondo le prime informazioni, i malviventi sarebbero riusciti a raggiungere la cassaforte di due attività di food and beverage calandosi appunto dall’alto e arrivando fino alle casseforti. Una volta raggiunte, sono state aperte utilizzando un flessibile, per poi fuggire con il denaro contenuto all’interno, alcune migliaia di euro. Sull’accaduto sono in corso le indagini dei carabinieri, che stanno analizzando i sistemi di videosorveglianza del centro commerciale per ricostruire l’esatta dinamica del colpo e identificare i responsabili. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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