Nella notte, un furto si è verificato all’interno di un centro commerciale, precisamente nell’area nuova vicino al cinema. Due attività sono state prese di mira e i ladri sono entrati calandosi dal tetto, portando via il fondo cassa. Le forze dell’ordine stanno esaminando le immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza, che hanno ripreso i momenti dell’irruzione. Non ci sono ancora dettagli su eventuali arresti o sui danni causati dai malviventi.

IL COLPO. Nella nuova ala, vicino al cinema. Al vaglio le immagini delle telecamere che hanno ripreso i malviventi. Furto al centro commerciale Oriocenter nella notte tra domenica 17 e lunedì 18 maggio. Dei malviventi sono riusciti a rompere una piccola cupola di plastica presente nel soffitto di un’attività di ristorazione - nella nuova ala, vicino al cinema - per poi calarsi all’interno. Entrati, hanno rubato il fondo cassa di due attività, riuscendo anche ad aprire una cassaforte con l’utilizzo di una sega circolare. Quindi sono scappati risalendo da dove si erano calati: il bottino è in fase di quantificazione, ma stando alle prime stime si tratterebbe di qualche centinaia di euro. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - Furto all’Oriocenter: si calano dal tetto e rubano il fondo cassa di due attività

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