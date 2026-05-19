Furti sui treni per Roma c’è la condanna ma la pena è sospesa e scatta la scarcerazione
Un uomo di 34 anni, originario dell’Algeria, è stato condannato a un anno e quattro mesi di reclusione per due furti avvenuti a bordo di treni diretti a Roma. La sentenza prevede la sospensione della pena e la scarcerazione immediata. L’arresto è avvenuto a metà aprile scorso, quando gli agenti di polizia hanno fermato il 34enne dopo averlo trovato mentre aveva appena messo a segno i furti sui convogli.
Un ladro sui treni per Roma. Un anno e quattro mesi di condanna, con pena sospesa e scarcerazione. Protagonista della vicenda è un 34enne dell’Algeria, arrestato a metà dello scorso mese di aprile dagli agenti di polizia per due furti commessi a bordo di altrettanti treni diretti nella Capitale. 🔗 Leggi su Romatoday.it
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