Furti sui treni per Roma c’è la condanna ma la pena è sospesa e scatta la scarcerazione

Un uomo di 34 anni, originario dell’Algeria, è stato condannato a un anno e quattro mesi di reclusione per due furti avvenuti a bordo di treni diretti a Roma. La sentenza prevede la sospensione della pena e la scarcerazione immediata. L’arresto è avvenuto a metà aprile scorso, quando gli agenti di polizia hanno fermato il 34enne dopo averlo trovato mentre aveva appena messo a segno i furti sui convogli.

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