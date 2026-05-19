Furti nelle abitazioni scacco alla banda Colpi in serie tra Latina e Roma

Nelle ultime settimane sono stati denunciati due uomini e una donna coinvolti in una serie di furti nelle abitazioni tra le zone di Anzio, Nettuno e Grottaferrata. La polizia ha arrestato i sospettati, che sono accusati di aver messo a segno diversi colpi durante questo periodo. Le autorità hanno lavorato per individuare e fermare i responsabili delle attività criminali che avevano colpito diverse abitazioni in queste aree del Lazio centrale.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui