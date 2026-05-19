Furti nelle abitazioni scacco alla banda Colpi in serie tra Latina e Roma

Da latinatoday.it 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nelle ultime settimane sono stati denunciati due uomini e una donna coinvolti in una serie di furti nelle abitazioni tra le zone di Anzio, Nettuno e Grottaferrata. La polizia ha arrestato i sospettati, che sono accusati di aver messo a segno diversi colpi durante questo periodo. Le autorità hanno lavorato per individuare e fermare i responsabili delle attività criminali che avevano colpito diverse abitazioni in queste aree del Lazio centrale.

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Scacco alla banda dei furti in abitazione. La polizia ha denunciato due uomini e una donna accusati di essere coinvolti in una serie di colpi messi a segno nelle scorse settimane tra Anzio, Nettuno e Grottaferrata. L’attività investigativa ha permesso anche di fare luce sul modus operandi del. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

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