Furti nelle abitazioni scacco alla banda Colpi in serie tra Latina e Roma
Nelle ultime settimane sono stati denunciati due uomini e una donna coinvolti in una serie di furti nelle abitazioni tra le zone di Anzio, Nettuno e Grottaferrata. La polizia ha arrestato i sospettati, che sono accusati di aver messo a segno diversi colpi durante questo periodo. Le autorità hanno lavorato per individuare e fermare i responsabili delle attività criminali che avevano colpito diverse abitazioni in queste aree del Lazio centrale.
Scacco alla banda dei furti in abitazione. La polizia ha denunciato due uomini e una donna accusati di essere coinvolti in una serie di colpi messi a segno nelle scorse settimane tra Anzio, Nettuno e Grottaferrata. L’attività investigativa ha permesso anche di fare luce sul modus operandi del. 🔗 Leggi su Latinatoday.it
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