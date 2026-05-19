Fumo a Stoccolma Technovation di Pmi scienza guida rivoluzione

A Stoccolma, un evento dedicato alle piccole e medie imprese ha messo in luce come la scienza stia contribuendo alla trasformazione del settore del tabacco. Durante la manifestazione, sono stati presentati sviluppi e innovazioni che puntano a ridurre l’uso delle sigarette tradizionali. La discussione si è concentrata sulle nuove tecnologie e sui progressi scientifici applicati alla produzione di alternative meno dannose. L’obiettivo dichiarato è promuovere soluzioni che possano aiutare le persone a smettere di fumare o a ridurre i rischi associati.

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