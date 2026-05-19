Fulco Ruffo di Calabria eroe italiano ed europeo Disciplina onore e amicizia tra i popoli

Il 18 maggio a Bruxelles, nella Residenza dell’Ambasciatore d’Italia presso il Regno del Belgio, si è tenuta una conferenza dedicata a Fulco Ruffo di Calabria, noto come eroe italiano ed europeo. L'evento si è concentrato sulla figura di Ruffo di Calabria, che fu pilota dell'Aeronautica Militare italiana e senatore del Regno d’Italia. Durante l’incontro sono stati discussi aspetti della sua carriera militare e il ruolo ricoperto nel panorama politico nazionale. La conferenza ha visto la partecipazione di rappresentanti diplomatici e storici.

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