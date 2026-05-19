Fulco Ruffo di Calabria eroe italiano ed europeo Disciplina onore e amicizia tra i popoli

Da formiche.net 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 18 maggio a Bruxelles, nella Residenza dell’Ambasciatore d’Italia presso il Regno del Belgio, si è tenuta una conferenza dedicata a Fulco Ruffo di Calabria, noto come eroe italiano ed europeo. L'evento si è concentrato sulla figura di Ruffo di Calabria, che fu pilota dell'Aeronautica Militare italiana e senatore del Regno d’Italia. Durante l’incontro sono stati discussi aspetti della sua carriera militare e il ruolo ricoperto nel panorama politico nazionale. La conferenza ha visto la partecipazione di rappresentanti diplomatici e storici.

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Nella residenza dell’Ambasciata d’Italia a Bruxelles, alla presenza della Famiglia Reale belga, il ricordo dell’asso dell’aeronautica militare italiana è stata anche la celebrazione del senso dello Stato e della fedeltà ai valori comuni dell’Europa. Il commento del generale della Guardia di Finanza Alessandro Butticé, primo militare italiano ad aver prestato servizio, nel 1990, nelle istituzioni Ue, autore di “Io, l’Italia e l’Europa. Pensieri in libertà di un patriota italiano-europeo” A Bruxelles, nella Residenza dell’Ambasciatore d’Italia presso il Regno del Belgio, nel pomeriggio del 18 maggio, si è svolta la conferenza “Fulco Ruffo di Calabria: Asso dell’Aeronautica Militare italiana e Senatore del Regno d’Italia”. 🔗 Leggi su Formiche.net

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