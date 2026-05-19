Fubal la sfida mensile in chiusura | in 9 in soli 3 punti - La classifica

Fubal si avvia alla conclusione della sua sfida mensile, con soltanto una partita ancora da giocare. In classifica, nove concorrenti si trovano racchiusi in tre punti, rendendo incerto il risultato finale. La gara di oggi rappresenta l’ultimo step per determinare i vincitori e stabilire le posizioni definitive. I partecipanti sono in attesa di conoscere l’esito, mentre le classifiche sono ormai quasi definite. La serata promette di essere decisiva per le sorti della competizione.

IL GIOCO DE L’ECO DI BERGAMO. Manca solamente una partita per chiudere tutte le classifiche e aggiudicarsi i premi. L’Atalanta perde l’ultima gara casalinga della stagione, ma si qualifica alla prossima Conference League. Per i verdetti di Fubal è decisiva la gara di venerdì sera, l’ultimo atto del campionato: il match con la Fiorentina determinerà i podi della classifica generale, mensile di maggio e del girone di ritorno. Verranno decise anche le classifiche speciali: vedremo chi, in tutta la stagione, ha indovinato più risultati, chi più marcatori e chi più top player. Settimana scorsa è stato premiato il podio di aprile. George Bruno, di Bergamo, è arrivato primo e ha potuto assistere al match con il Bologna dal pitch view: «Giocare a Fubal è un’ottima esperienza, mi piace, spero prosegua nel tempo - racconta George -. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

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