Frosinone protesta sulla viabilità | Fanelli contro il BRT e gelo con la maggioranza
A Frosinone, una protesta contro le modifiche alla viabilità legate al progetto BRT ha suscitato reazioni nella sfera politica locale. Il consigliere comunale ha espresso contrarietà alle modifiche proposte, mentre nel contempo si sono registrate tensioni tra la maggioranza di centrodestra che supporta il sindaco. La vicenda ha portato a confronti pubblici tra i rappresentanti politici e ha acceso un dibattito sulla gestione del progetto e sulle decisioni prese dall’amministrazione comunale.
La protesta contro le modifiche alla viabilità legate al progetto BRT infiamma il dibattito politico a Frosinone e apre nuovi scenari all’interno della maggioranza di centrodestra che sostiene il sindaco Riccardo Mastrangeli.Nel pomeriggio di oggi, davanti al cantiere della nuova rotatoria di De. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
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