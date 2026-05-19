Frosinone protesta sulla viabilità | Fanelli contro il BRT e gelo con la maggioranza

A Frosinone, una protesta contro le modifiche alla viabilità legate al progetto BRT ha suscitato reazioni nella sfera politica locale. Il consigliere comunale ha espresso contrarietà alle modifiche proposte, mentre nel contempo si sono registrate tensioni tra la maggioranza di centrodestra che supporta il sindaco. La vicenda ha portato a confronti pubblici tra i rappresentanti politici e ha acceso un dibattito sulla gestione del progetto e sulle decisioni prese dall’amministrazione comunale.

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La protesta contro le modifiche alla viabilità legate al progetto BRT infiamma il dibattito politico a Frosinone e apre nuovi scenari all’interno della maggioranza di centrodestra che sostiene il sindaco Riccardo Mastrangeli.Nel pomeriggio di oggi, davanti al cantiere della nuova rotatoria di De. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento BRT a Frosinone, il Comune rassicura sui parcheggi: “Previsti nuovi stalli e verifiche sulla viabilità”Proseguono a Frosinone gli interventi collegati al progetto del Bus Rapid Transit, il nuovo sistema di trasporto urbano che l’amministrazione... Viabilità, Forza Italia sfida il sindacoMartedì una conferenza stampa a De Matthaeis del consigliere Pasquale Cirillo. Con lui anche Giovambattista Martino e Teresa Petricca (FutuRa) ... ciociariaoggi.it A De Matthaeis test continui sulla pelle dei cittadiniLa pazienza degli automobilisti frusinati è ormai al limite. Al centro delle polemiche c’è la gestione della viabilità intorno alla rotatoria di De Matthaeis, definita da FutuRa e da Forza Italia come ... ciociariaoggi.it